Пакистан приветствует создание контактной группы ОИС по Нагорному Карабаху

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Пакистан приветствует создание контактной группы Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по Нагорному Карабаху.

Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Азербайджана, об этом говорится в заявлении советника премьер-министра Пакистана Сартаджа Азиза.

Советник выразил надежду, что создание группы будет эффективно способствовать мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Первая встреча Контактной группы проходит в критический момент, когда Умма сталкивается с множеством вызовов. Глобальная ситуация наименее благоприятна, чтобы способствовать решению затяжных конфликтов в Палестине, в Джамму и Кашмире и в Нагорном Карабахе", - заявил С.Азиз.

Советник добавил, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, и Пакистан с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией на Южном Кавказе: "Пакистан полностью поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского вопроса и требует немедленного и полноценного выполнения резолюций Совбеза ООН по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха и прилегающих районов".