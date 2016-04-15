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    Пакистан приветствует создание контактной группы ОИС по Нагорному Карабаху

    Исламабад требует немедленного и полноценного выполнения резолюций Совбеза ООН по выводу армянских войск с территорий Азербайджана

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Пакистан приветствует создание контактной группы Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по Нагорному Карабаху.

    Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Азербайджана, об этом говорится в заявлении советника премьер-министра Пакистана Сартаджа Азиза.

    Советник выразил надежду, что создание группы будет эффективно способствовать мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

    "Первая встреча Контактной группы проходит в критический момент, когда Умма сталкивается с множеством вызовов. Глобальная ситуация наименее благоприятна, чтобы способствовать решению затяжных конфликтов в Палестине, в Джамму и Кашмире и в Нагорном Карабахе", - заявил С.Азиз.

    Советник добавил, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, и Пакистан с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией на Южном Кавказе: "Пакистан полностью поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского вопроса и требует немедленного и полноценного выполнения резолюций Совбеза ООН по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха и прилегающих районов".

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