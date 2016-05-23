Представитель ПА ОБСЕ: Мы считаем безальтернативным мирное урегулирование в Карабахе

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея ОБСЕ считает безальтернативным мирное урегулирование карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин на состоявшейся в понедельник встрече в Ереване с президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам Вигенина, ПА ОБСЕ видит свою роль в содействии усилиям, направленным на установление мира.

"Для ПА ОБСЕ не существует иного варианта урегулирования карабахского конфликта, кроме мирного. ПА ОБСЕ полностью поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ", - заявил К.Вигенин.