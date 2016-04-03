​ПА ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Илкка Канерва и специальный представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, сообщает Report со ссылкой на заявление ПА ОБСЕ.

"Эти боевые действия должны прекратиться. Нагорно-карабахский конфликт уносит столь много жизней уже много лет. Мы призываем обе стороны немедленно прекратить огонь и проявить максимальную сдержанность для избегания дальнейшей эскалации", - говорится в их совместном заявлении.

В заявлении отмечается, что президент и специальный представитель вновь заявили о своей полной поддержке усилиям Минской группы ОБСЕ по нахождению мирного решения конфликта.