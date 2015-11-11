Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Представители Международного комитета Красного креста (МККК) в Баку посетили гражданку Армении, задержанную 8 ноября за незаконный переход границы с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила руководитель программ по коммуникации ереванской делегации МККК Зара Аматуни.

По ее словам, посещение состоялось 11 ноября.

По информации минобороны Азербайджана, нарушившая азербайджано-армянскую государственную границу в направлении Газахского района жительница села Шаваршаван Ноемберянского района Армении Лусине Гукасовна Абовян 1942 г.р. задержана Вооруженными силами Азербайджана на передней линии фронта.