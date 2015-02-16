Пьер Андре прокомментировал возможность замены состава сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Пьер Андре прокомментировал возможность замены состава сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report, П.Андре, выражая свое мнение по данному вопросу, заявил журналистам: "И Германия, и Турция и так являются членами Минской группы. Исторически так сложилось, что существует три сопредседателя, страны которые они представляют имеют постоянное председательство в Совете безопасности ООН".

Он отметил, что в 2016 году Германия примет председательство в ОБСЕ и канцлер Германии уже заявила о намерении более активно принимать участие в процессе урегулирования этого конфликта.

"Евросоюз назначил специального представителя по конфликту на Южном Кавказе, который сам очень активен. Мы часто встречаемся. И очень важно, чтобы все наши усилия шли в одном направлении", - добавил посредник.

Напомним, азербайджанские депутаты ранее заявили о намерении поднять вопрос замены сопредседателей Минской группы ОБСЕ в виду их неэффективности в рамках ПА ОБСЕ.