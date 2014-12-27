​Минобороны Азербайджана: На различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 90 раз

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 90 раз. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджили Газахского района с позиций в селе Беркабер Иджеванского района, село Алибейли Товузского района с территории сел Айгепар и Мосесгех Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чайлы и Гёкарх Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Шыхлар, Джавахирли, Кенгерли, Баш Гервенд, Гарадашлы Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.