Открыто уголовное дело по факту убийства армянами гражданина Азербайджана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Было выявлено, что Гасана Гасанова, перешедшего 11 июня прошлого года вместе с Дильгямом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым на территорию оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, пытали перед смертью". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Центра правовых реформ в Азербайджане" Анар Багиров.

Он заявил, что по факту убийства Г.Гасанова Кельбаджарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 115 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст.116 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время Д.Аскеров и Ш. Гулиев находятся в заложниках у армян.