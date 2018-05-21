Отец шехида: Мой сын говорил, что вернется как герой или завернутым во флаг

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Агстафа. 21 may. REPORT.AZ/ "Мой сын говорил, что вернется как герой или завернутым во флаг".

Об этом западному бюро Report сказал отец шехида Адиля Татарова Али Татаров.

Отец шехида сказал, что тремя месяцами ранее во время отпуска Адиль сказал: "Я горд стоять на страже родины и всегда готов к битве, чтобы изгнать врага с каждого клочка нашей земли" и добавил: "Я вернусь как герой или завернутым во флаг"".

А.Татаров сказал, что он горд, что его сын погиб за родину:

"Каждый должен охранять Родину, сражаться за нее и не бояться пасть за нее шехидом как мой сын".

Отметим, что единственный сын в семье Адиль Татаров должен был завершить военную службу через 4 месяца.