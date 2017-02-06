Отец шехида Чингиза Гурбанова передал Государственный флаг Азербайджана в военную часть, где служил его сын - ВИДЕО

Гусар. 6 февраля. REPORT.AZ/ Отец шехида Чингиза Гурбанова передал отданный ему на постоянное хранение Государственный флаг Азербайджана в военную часть, где служил его сын.

Как сообщает северное бюро Report, заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев передал на постоянное хранение отцу Чингиза Гурбанова Салману Гурбанову Государственный флаг Азербайджана, которым было накрыто тело шехида.

С.Гурбанов передал флаг в военную часть, где служил его сын: "Передаю этот флаг в военную часть, где служил Чингиз. Пусть в дальнейшем, после освобождения Карабаха, он будет развеваться там", – добавил он.

Напомним, что в результате усилий президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева тело Чингиза Гурбанова было возвращено Азербайджану 5 февраля.

Процесс передачи тела военнослужащего состоялся при соответствующих мероприятиях министерства обороны и посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика, Международного комитета Красного креста в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

Шехида Чингиза Гурбанова похоронили в Аллее шехидов в Гусарах.