Большинство россиян не знают кому принадлежит Нагорный Карабах - ОПРОС

Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Россияне верят в то, что Москва может помочь мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В недавнем опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов 46 российских регионов.

Социологи спросили россиян, слышали ли они о вновь обострившемся вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Оказалось, что он привлек внимание почти трех четвертей россиян — 72% слышали о нем. Этот показатель значительно превысил аналогичный в 2014 году (45%).

Мирное урегулирование конфликта сегодня считает возможным 71% россиян (против 57% в 2014 году).

Сегодня 44% считают, что в этом конфликте России следует выступить посредником, чтобы прекратить кровопролитие. Два года назад эта позиция была близка четверти населения (25%).

36% соотечественников считают, что России следует придерживаться нейтральной позиции, наблюдать со стороны. В 2014 году этот показатель достигал 60%.

Принять ту или иную сторону конфликта предлагает абсолютное меньшинство: поддержать Армению и "руководство" Нагорного Карабаха считают целесообразным 4%, Азербайджан — 2%.

По мнению четверти опрошенных (26%), Нагорный Карабах сегодня является "независимым государством", 11% считают эту территорию частью Азербайджана и 13% — частью Армении. Большинство же (47%) затрудняется определить его территориальную принадлежность.