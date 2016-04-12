​ООН: сотни людей стали беженцами в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Сотни людей, в основном женщины, дети и престарелые люди, были вынуждены покинуть свои дома в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, который привел данные базирующегося в Женеве Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ).

"УВКБ сообщает, что в результате недавних боевых действий в Нагорном Карабахе несколько сотен человек, в основном женщины, дети и престарелые люди, были вынуждены покинуть свои дома", - сказал Дюжаррик, добавив, что большая часть переселенцев - из деревень в северо-восточной части региона. По данным Управления, люди бежали в другие районы Азербайджана.

Некоторые из беженцев сообщили, что за последние 20 лет были вынуждены несколько раз менять место проживания, скрываясь от насилия.

"УВКБ также получила информацию о жертвах среди мирных жителей, разрушениях домов и инфраструктуры", - отметил представитель генсека.

Как сообщается на сайте УВКБ, правительству Азербайджана была предложена помощь в реагировании на гуманитарные нужды новых переселенцев.