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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Секретариат ООН призвал к возобновлению "предметных переговоров" по Нагорному Карабаху, указав азербайджанской и армянской сторонам на необходимость проявить необходимую для этого политическую волю.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.

"Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал Хак.