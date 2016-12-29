Омбудсмен России: В конфликте между Арменией и Азербайджаном пострадали все

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "В конфликте между Арменией и Азербайджаном пострадали все, не только азербайджанцы и армяне".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) России Татьяна Москалькова после посещения памятника жертвам Ходжалинской трагедии.

Т.Москалькова напомнила, что аппараты омбудсмена Азербайджана и России накануне заключили соглашение, касающееся оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: "Э.Сулейманова также передала мне обращение правозащитников, которое я обязательно изучу. Мы будем искать новые формы и пути этого вопроса. Нужно, чтобы сердца молодого поколения не ожесточались. Разум должен взять вверх, чтобы найти компромисс, чтобы все жили в мире и добре".