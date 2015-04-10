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    ​Омбудсмен Азербайджана: Основным качеством армян является неприятие правды

    Омбудсмен: Армяне настолько озверели, что их снайперы убивают ребенка, играющего у дверей своего дома

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Документы опровергают проводимую армянами кампанию в связи с так называемым "геноцидом"". Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбусдмен) Эльмира Сулейманова на международной конференции на тему "Фальшивый геноцид армян: реальность и вымысел".

    По словам омбудсмена, основным качеством армян является неприятие правды: "Долгом каждого из нас является выступление против фальсификации. Они настолько озверели, что их снайперы убивают ребенка, играющего у дверей своего дома. Где бы армяне не находились, они ведут себя как хозяева. Поэтому в каждой стране обязательно представлены армяне". 

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