Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова направила обращение в международные организации по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report из пресс-службы Аппарата омбудсмена, обращение отправлено генсеку ООН, в Совет безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНЕСКО, в Организацию исламского сотрудничества, Еврокомиссию, Совет Европы, ОБСЕ, действующие за границей посольства Азербайджана, посольства зарубежных стран в Баку, азербайджанские диаспорские организации и т.д.

В заявлении говорится, что с Ходжалинского геноцида проходит 25 лет: "Эта трагедия является еще одним ужасным примером осуществляемой уже долгое время армянскими националистами и их покровителями политики геноцида и этнической чистки по отношению к азербайджанскому народу".

Омбудсмен подчеркнула, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы.

"Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них", - отмечается в обращении.

Э.Сулейманова заявила, что это преступление должно быть расценено именно как геноцид.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев раскрыл истинную суть ходжалинского геноцида, еще в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджана дал этим событиям юридическую и политическую оценку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно заявляет о необходимости решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, подчеркивает важность вывода захватнических сил с оккупированных территорий Азербайджана и привлечения к ответственности лиц, совершивших геноцид.

В то же время, согласно распоряжению президента Азербайджана о 25-й годовщине Ходжалинского геноцида, был утвержден план соответствующих мероприятий и осуществляются важные шаги в этом направлении.

В очередной раз заявляем, что Армения должна выполнить принятые в связи с конфликтом решения, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, освобождены азербайджанские пленные и заложники, восстановлены нарушенные права беженцев и вынужденных переселенцев, осуществлен процесс их возвращения в родные очаги. Виновные в истреблении невинных и мирных людей преступники должны ответить за содеянное и понести наказание".