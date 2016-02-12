Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

В заявлении говорится, что Ходжалинскиий геноцид, являющийся частью политики оккупации и геноцида Армении в отношении Азербайджана, является еще одним страшным образцом длительной политики этнической чистки и геноцида, которую осуществляют армянские националисты и их покровители против азербайджанского народа: "Несмотря на то, что миновало 24 года со дня трагедии, данной трагедии не дана правовая оценка в международном масштабе".

В заявлении отмечается, что преступники, убившие невинных людей, должны как можно скорее предстать перед судом и понести заслуженное наказание.

Заявление было переведено на английский язык и адресовано генеральному секретарю ООН, Совету безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсмена, Азиатской ассоциации омбудсменов, Международному бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, более 180 азербайджанским диаспорским организациям.

Помимо этого, заявление будет представлено на 31-й сессии Совета по правам человека ООН.