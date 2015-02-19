Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана распространила заявление в связи с 23-ей годовщиной Ходжалинского геноцида. Как сообщили Report в пресс-службе Аппарата омбудсмана, в заявлении говорится, что прошло 23 года со дня Ходжалинского геноцида, являющегося частью политики оккупации и геноцида Армении в отношении Азербайджана, результатами которой являются массовое грубое нарушение норм и принципов международного права, прав и свобод человека: "Эта трагедия является еще одним страшным образцом длительной политики этнической чистки и геноцида, которую осуществляют армянские националисты и их покровители против азербайджанского народа".

В заявлении сказано, что преступления, совершенные в ночь на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке располагавшегося в Ханкенди 366-го полка бывшей советской армии, с точки зрения международного права расценивается как геноцид: "Полк, в личном составе которого находились армянские офицеры, при поддержке тяжелой боевой техники атаковал азербайджанский город Ходжалы, полностью разрушил и сжег жилые дома и социальную инфраструктуру. Преступники безжалостно убили мирных жителей, в ужасе пытавшихся покинуть город.

Согласно международному праву, геноцид признается одним из самых тяжелых преступлений. Правовая основа геноцида закреплена в ряде документов. В принятой Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции №96 (I) от 11 декабря 1946 года отмечается, что геноцид означает отказ в признании на существование целых человеческих групп, оскорбляющий человеческую совесть, влекущий большие потери для человечества, которое лишается культурных и прочих ценностей, представляемых этими человеческими группами. Эти деяния противоречат нравственному закону, духу и целям Объединенных Наций. Правовое понятие геноцида было определено в Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 260 (III) от 9 декабря 1948 года. Заранее спланированные преступные деяния, совершенные во время событий в Ходжалы, с целью массового уничтожения людей по национальному признаку расцениваются как акт геноцида".

В заявлении отмечается, что "Армения должна выполнить положения международных документов, принятых в связи с этим конфликтом, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские пленные и заложники должны быть освобождены, нарушенные права беженцев и вынужденных переселенцев должны быть восстановлены, они должны вернуться на родные земли, преступники, уничтожившие невинных людей, должны как можно скорее предстать перед судом справедливости".

Заявление адресовано Генеральному секретариату ООН, Совету безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсмана, Азиатской ассоциации омбудсманов, Международному бюро мира, Универсальной федерации мира, омбудсманам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, азербайджанским диаспорским организациям.

