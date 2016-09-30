Олжас Сулейменов: Неурегулированность карабахского конфликта говорит о слабости международных организаций

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Казахстан всегда на стороне братского Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на встрече с обществом дружбы "Азербайджан-Казахстан" заявил известный казахстанский писатель, общественный деятель Олжас Сулейменов.

Он отметил, что каждый год бывает в Азербайджане, чаще, чем в других странах. О.Сулейменов напомнил, что участвовал на Гуманитарном Форуме в Баку и ранее и отметил, что тот факт, что Азербайджан, несмотря на кризис в мире, проводит подобные мероприятия, говорит о стойкости страны: "Мы должны предотвратить войны, которые возникают в связи с бездействием международного сообщества. Около 25 лет продолжается эта потеря Азербайджана - потеря Карабаха и 7 районов. Ни одно государство не признало Карабах. Мы создали ООН, чтобы предотвратить такие моменты захвата территорий. Мы столько всего слушаем, но ничего не делается. Это говорит о слабости международных организаций".