Олег Кузнецов: Армения - общий враг России и Азербайджана

Мингячевир. 24 мая. REPORT.AZ/ Российский политический аналитик, доктор исторических наук Олег Кузнецов при организации Республиканского книжного фонда встретился с общественностью в Мингячевире.

Как передает ширванское бюро Report, основной целью встречи была поддержка инициативы Фонда Гейдара Алиева по признанию Ходжалинского геноцида.

Как заявил О. Кузнецов местному бюро Report, решив вопрос с петицией, он намерен представить ее на обсуждение в Госдуму России: "Армения - общий враг России и Азербайджана. Чем быстрее многие круги России поймут это, тем легче станет дышать и в Азербайджане, и в России, и в целом, в регионе. К сожалению, армянские провокации все еще находят поддержку у России. Сегодня в местах компактного проживания армян в Российской Федерации дорожные знаки написаны на армянском языке. Так же и в бизнес-среде. Мы – любители Азербайджана и России - должны положить конец несправедливости и восстановить справедливость".