​Октай Асадов: Международные организации подходят ко всем вопросам односторонне

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народ не проявляет должную реакцию на проведение армянами мероприятий, связанных со столетием "геноцида армян". Однако эти события направлены не только против Турции, но и Азербайджана. Поэтому изобличение этой лжи на пользу Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что президент Франции Франсуа Олланд 24 апреля посетит Ереван, чтобы выразить свою солидарность с армянским народом в связи с вымышленным "геноцидом армян": "Скоро наступает 23-ая годовщина Ходжалинского геноцида. Может и нам с сегодняшнего дня стоит начать пропагандистскую деятельность. Направить обращение Олланду, другим проармянским депутатам и политикам, "чувствительным к геноциду" и пригласить их в Баку. Таким образом, вместо того чтобы искать геноцид в истории, они могли бы увидеть реальные геноциды в цивилизованном мире".

Спикер Октай Асадов в ответ на предложение депутата заявил, что никто не мешает доводить до внимания международной общественности информацию о национальных трагедиях Азербайджана: "Мы тоже рассказываем о Ходжалинской трагедии, об этом пишет пресса. Недавно этот вопрос был поднят на конференции председателей парламентов исламских стран в Стамбуле. Нельзя сказать, что в этом направлении не ведется работа. Мы поднимаем вопрос о геноциде на всех международных мероприятиях. Но если вникать в вопрос, понимаешь, что международные организации подходят ко всем вопросам односторонне. Представители международных организаций едут в Армению, и можете быть уверены, что они не приедут в Азербайджан. Какова польза от их приезда сюда или от их отсутствия? Если мы сами не решим наши проблемы, никакая международная организация нам не поможет. Я убедился в этом".