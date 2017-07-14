Проживающая в Москве армянка посетила могилы двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Армянка Оксана Алтунян, присоединившаяся к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», посетила город Баку. Оксана Алтунян родилась и жила в Баку до 1987 года, но в следствии конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха возможностей вернуться в родной город у нее не было.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Платформы мира, приехав в Баку, Оксана Алтунян посетила аллею Почетного захоронения, где почтила память экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и деятелей культуры и искусства, творчество которых оставило неизгладимый след в формировании ее личности – Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, пообщалась с близкими, на долгие годы, разделенные с ней войной.

Во время прогулок по городу, Оксана прошлась по родной улице, посетила школу, которую окончила, встретилась с соседями дома, в котором она жила уже своей семьей. Она делилась своими воспоминаниями о добрососедских и дружеских отношениях, связывающих армян и азербайджанцев в Баку, историей спасения соседями членов ее семьи во время конфликта. Она особо подчеркнула, что для простых людей, пострадавших от конфликта и далеких от политики, возможность посетить родные земли – самое необходимое и важное.

Оксана Алтунян так же посетила офис «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и встретилась с азербайджанскими правозащитниками. Во встрече принимали участие председатель Общественного объединения гуманитарных исследований конфликтолог Аваз Гасанов и руководитель Центра: Женщина: Мир и безопасность при Обществе защиты прав женщин им.Д.Алиевой, член платформы Диляра Эфендиева, а также сокоординаторы Платформы Мира Орхан Набиев и Сюзан Джагинян. Во время беседы Оксана Алтунян выразила уверенность, что мир между двумя соседскими странами возможен и неминуем, но для этого необходимы дополнительные усилия по восстановлению доверия и подчеркнула особую роль и миссию в этом процессе Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, создавшую предпосылки для дальнейших миротворческих инициатив.

В свете последних трагических событий, которые начались с провалом Казанского процесса и очень ясно показали себя в апреле прошлого года, Гасанов подчеркнул важность усиления миротворчества между двумя народами. Аваз Гасанов отметил, что конфликт между нашими странами принял характер затяжного именно по причине недостаточного внимания к гражданским инициативам и поделился опытом миротворческой деятельности и собственным вкладом в процессы урегулирования конфликтов, рассказал о настроениях в обоих обществах в после апрельских событий 2016 года, подчеркнул необходимость усиления миротворческих контактов и выразил уверенность, что «Участие в миротворческом процессе таких приятных и оптимистических людей послужило бы скорейшему восстановление доверия между нашими народами».

Диляра Эфендиева рассказала об опыте местных и международных миротворческих инициатив и так же выразила важность общения представителей двух народов на всех уровнях, так как это усиливает доверие и способствует нормализации отношений между конфликтующими странами.

Сокоординатор «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Орхан Набиев отметил, что в обществе присутствует социальный заказ на мир – никто не хочет, чтобы его близкие погибали на линии фронта. Подобные миротворческие проекты способствуют усилению этого социального заказа. Поэтому, необходимо чтобы власти конфликтующих сторон и группа стран-членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, обратили внимание на данные вызовы и ускорили переговорный процесс по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорно-Карабахского процесса, в рамках признанных международных норм и принципов.

На следующий день, вместе с членами Платформы Орханом Набиевым и Дилярой Эфендиевой Оксана Алтунян посетила могилы двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, погибших в ходе обстрела из минометов и тяжелой артиллерии в селе Алханлы Физулинского района, выразила соболезнование родным и близким, односельчанам погибших и осудила агрессию, направленную против мирного населения, проживающего в зоне линии раздела. Оксана призвала все здравые силы Армении и Азербайджана объединить свои усилия для восстановления мира и добрососедства:

«Надо прекратить это зверство, эту мясорубку в прифронтовой зоне. Я как обычный представитель народа желаю, чтобы между двумя народами воцарился мир. Для этого, руководство обеих стран должно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров»

Оксана Алтунян посетила так же армянскую церковь, ознакомилась с хранившимися там раритетными экземплярами книг, собраниями уникальных манускриптов на древнеармянском языке, партитур и нотных произведений армянских композиторов, и выразила благодарность сотрудникам библиотеки за их усилия по сохранению уникальных образцов армянской литературы и культуры.

Оксана Алтунян рассказала о чувствах, которые она испытала, получив приглашение посетить Баку. Но еще большие чувства у нее вызвали изменившийся облик города, и сердечность, с которой её приняли. Она выразила восхищение новым обликом Баку, прогрессивными изменениями, которые произошли в городе, который она продолжает считать родным.

Оксана Алтунян выразила благодарность членам Платформы Мира за организацию её приезда в родной город.