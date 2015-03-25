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    Около 30-ти иностранных журналистов посетили оккупированный Нагорный Карабах

    Визит продлился три дня

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Около 30-ти участников прошедшего 18-23 марта в Ереване медиамарафона, посвященного т.н. "геноциду армян", посетили оккупированный армянами нагорно-карабахский регион без разрешения Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Кавказский узел", визит продлился три дня.

    В рамках визита местные и зарубежные журналисты встретились с "руководством" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", а также побывали в различных уголках оккупированного Нагорного Карабаха.

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