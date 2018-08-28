Оккупированный армянами Агдеринский район остался без газа

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Оккупированный Арменией Агдеринский район Азербайджана остался без газа.

По сообщению Report, причиной тому стал мощный взрыв, прогремевший в незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике в селе Хейвалы Кельбаджарского района.

В результате взрыва нанесен серьезный ущерб коммуникационным линиям в Агдере и прилегающих населенных пунктах. Все организации и жилые массивы на территории Агдеринского района остались без газа. Сообщается, что газообеспечения лишились воинские части и военные медучреждения.

По информации, распространенной структурами по чрезвычайным ситуациям сепаратистского режима Нагорного Карабаха, причиной аварии стало несоответствие газопроводов общепринятым стандартам.

Восстановительные работы займут, как минимум, 3-5 дней.