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    Оккупированный армянами Агдеринский район остался без газа

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Оккупированный Арменией Агдеринский район Азербайджана остался без газа.

    По сообщению Report, причиной тому стал мощный взрыв, прогремевший в незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике в селе Хейвалы Кельбаджарского района.

    В результате взрыва нанесен серьезный ущерб коммуникационным линиям в Агдере и прилегающих населенных пунктах. Все организации и жилые массивы на территории Агдеринского района остались без газа. Сообщается, что газообеспечения лишились воинские части и военные медучреждения. 

    По информации, распространенной структурами по чрезвычайным ситуациям сепаратистского режима Нагорного Карабаха, причиной аварии стало несоответствие газопроводов общепринятым стандартам. 

    Восстановительные работы займут, как минимум, 3-5 дней.

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