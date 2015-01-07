​Оказывающий помощь сепаратистам Карабаха конгрессмен ушел в отставку

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Проармянский конгрессмен Майкл Грим ушел в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, до избрания в законодательный орган США, то есть в 2006-2010 гг., конгрессмен Грим занимался бизнесом. 28 апреля 2014 года федеральные структуры США в Нью-Йорке возбудили против М.Грима уголовное дело по более 20-ти статьям. В числе выдвинутых против него обвинений были - составление поддельных документов в целях уклонения от налогов, незаконная замена страховых документов, трудоустройство в ранее принадлежащем ему ресторане нелегальных мигрантов, дача ложных показаний и т.д.

23 декабря 2014 года в обвинительном акте Бруклинский суд подтвердил виновность М.Грима лишь по одному из выдвинутых против него обвинений - в вопросе уклонения от налогов. Лишь после этого, несмотря на победу в выборах в 11-м нью-йоркском округе и переизбрание в Конгресс, М.Грим был вынужден уйти в отставку.

Отметим, что М.Грим был в конгрессе США одним из сопредседателей рабочей группы по армянскому вопросу и отличался активной деятельностью против интересов Азербайджана, поддержкой армянских лоббистских организаций и приближенных к ним кругов. Он был представителей законодательного органа, выступающим с призывами о выделении администрацией США финансовой помощи сепаратистским силам Нагорного Карабаха.