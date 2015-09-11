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    ОИС: "Выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе незаконны

    Проведение подобных нелегитимных выборов идет вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН, ОБСЕ и ОИС

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Так называемые "местные выборы", которые будут проведены на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе 13 сентября, являются незаконными". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации Исламского сотрудничества (ОИС). 

    В заявлении отмечается, что проведение подобных нелегитимных "выборов" идет вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН, ОБСЕ и ОИС. 

    "ОИС также подтвердил неизменную поддержку Азербайджану в усилиях по политическому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики, в соответствии с соответствующими международными резолюциями и решениями", - отмечается в заявлении. 

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