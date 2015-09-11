ОИС: "Выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе незаконны

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Так называемые "местные выборы", которые будут проведены на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе 13 сентября, являются незаконными".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

В заявлении отмечается, что проведение подобных нелегитимных "выборов" идет вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН, ОБСЕ и ОИС.

"ОИС также подтвердил неизменную поддержку Азербайджану в усилиях по политическому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики, в соответствии с соответствующими международными резолюциями и решениями", - отмечается в заявлении.