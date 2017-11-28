Оглашен приговор бывшему главе вооруженной группировки сепаратистов в Карабахе

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Бывший глава вооруженной группировки сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе Самвел Бабаян приговорен к шести годам лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в суде общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Нор Норк судья Аршак Варданян огласил приговоры подсудимых по делу "Игла".

Бабаян обвинялся по статьям УК Армении "отмывание денег" и "контрабанда оружия".

Бабаян был арестован в марте 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

В рамках того же уголовного дела осужден ряд сообщников Бабаяна - Санасар Габриелян приговорен к трем годам, Армен Погосян - к двум годам лишения свободы, в отношении Андраника Кочаряна, Карена Кочаряна, Жоры Закаряна, Давида Арутюняна применен испытательный срок в три года.