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    Официальный представитель МИД РФ: Не думаю, что в карабахском вопросе США уступят лидерство России

    Об этом на проведенном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ "Не думаю, что в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта США уступят лидерство России".

    Как сообщает Report, об этом на проведенном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Отвечая на вопрос о выдвижении в ходе последнего визита в Москву госсекретарем США Джоном Керри предложения о передаче России лидерства в переговорах по урегулированию карабахского конфликта, официальный представитель МИД заявила: "Не думаю, чтобы в данном вопросе США уступили лидерство России. Если это произойдет, это может стать настоящим продвижением".

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