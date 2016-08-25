Официальный представитель МИД РФ: Не думаю, что в карабахском вопросе США уступят лидерство России

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ "Не думаю, что в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта США уступят лидерство России".

Как сообщает Report, об этом на проведенном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о выдвижении в ходе последнего визита в Москву госсекретарем США Джоном Керри предложения о передаче России лидерства в переговорах по урегулированию карабахского конфликта, официальный представитель МИД заявила: "Не думаю, чтобы в данном вопросе США уступили лидерство России. Если это произойдет, это может стать настоящим продвижением".