Официальный Баку прокомментировал заявление Саргсяна об отказе от переговоров

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан выступает сторонником мирного урегулирования карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН панельном заседании на тему "Установление мира и устранение терроризма" заявил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом по внешним связям АП Новруз Мамедов.

"По мере приближения момента урегулирования конфликта, армяне прибегают к диверсии. Данный процесс происходил 10-12 лет назад, в 2009-2014 гг. В апреле этого года армяне прибегли к диверсии. Они пошли на это, увидев заинтересованность стран-сопредседателей в урегулировании конфликта, и получили ответ. Несколько дней назад в своем интервью Серж Саргсян сказал, что отказывается от переговоров. Этим он вредит своему народу. С помощью международного сообщества Азербайджан освободит свои земли".