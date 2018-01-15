Официальный Баку приветствует заявление Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона приветствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, что об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, ранее, в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить, нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами".

"Россия пытается привести стороны к общему знаменателю в переговорном процессе между сторонами конфликта", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.