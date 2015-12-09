​Один из выпущенных армянами снарядов попал во двор жителя Газаха, есть раненый

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении обстреляли прифронтовые села Газахского района. Как сообщает Report, в результате армянского обстрела ранен 16-летний житель села Гушчу Айрым Турал Садыков.

Как сообщили Report близкие пострадавшего, один из выпущенных противоположной стороной снарядов попал во двор Садыковых. Находившийся в это время во дворе Т.Садыков был ранен в руку. Раненый доставлен в Диагностико-лечебный центр Газахского района. Прооперировавшие Т.Садыгова врачи расценивают его состояние как удовлетворительное.

Отметим, что армия Армении в последнее время активизировалась на линии фронта, и ведет обстрел населенных пунктов из крупнокалиберного оружия.