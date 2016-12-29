ОДКБ озабочено инцидентом на азербайджано-армянской границе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой восприняли инцидент на азербайджано-армянской границе. Поступающие в последнее время из региона сообщения вызывают серьезную озабоченность.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек организации Николай Бордюжа.

Напомним, что утром 29 декабря в засаду азербайджанских подразделений попала разведывательная группа Вооруженных сил Армении, которая пыталась нарушить азербайджано-армянскую государственную границу.

Во время боевого столкновения вражеская сторона понесла большие потери и была вынуждена отступить.

В результате пропал без вести военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу. Его поиски продолжаются.