Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Обучающиеся в Азербайджане иранские студенты распространили заявление в связи трагедией 20 Января. Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в заявлении отмечено, что, несмотря на то, что со дня кровавой расправы, совершенной над мирным населением советскими войсками в ночь с 19 на 20 января прошло 25 лет, оно не будет забыто.

"Мы, иранские студенты, глубоко чтим память погибших во время трагедии 20 Января и осуждаем любое преступление против человечества", - говорится в заявлении.