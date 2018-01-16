ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провел полевой помощник личного представителя Геннадий Петрика.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.