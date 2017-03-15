ОБСЕ провел мониторинг на линии противостояния войск

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 15 марта на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Тапкаракоюнлу Геранбойского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик, его полевые помощники Жири Аберле и Саймон Тиллер.

На контролируемой вооруженными силами Армении оккупированной территории Азербайджана мониторинг провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Христо Христов и Питер Шведберг.