ОБСЕ провел мониторинг на линии противостояния войск

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 1 марта на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шверберг.
На оккупированных и контролируемых Вооруженными силами Армении территориях Азербайджана мониторинг провели личный представитель, посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика, Христо Христов.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook