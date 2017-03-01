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    ОБСЕ провел мониторинг на линии противостояния войск

    Мониторинг прошел на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 1 марта на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Шверберг.

    На оккупированных и контролируемых Вооруженными силами Армении территориях Азербайджана мониторинг провели личный представитель, посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика, Христо Христов. 

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