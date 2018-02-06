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    ОБСЕ провел мониторинг на линии фронта

    Мониторинг завершился без инцидентов© Mod.gov.az

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, был проведен мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг завершился без инцидентов.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.
    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнен Йович и Мартин Шустер.

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