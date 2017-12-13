ОБСЕ провел мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 13-го декабря на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Огниен Йович.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.