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    ОБСЕ провел мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

    Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик побывал на границе© Mod.gov.az

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 13-го декабря на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Огниен Йович.

    Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

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