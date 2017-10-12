ОБСЕ провел мониторинг на азербайджано-армянской государственной границе

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.