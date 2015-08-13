ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 14 августа планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск на территории села Новоивановка Гедабекского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Птиер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Евгений Шаров.