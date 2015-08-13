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    ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг с азербайджанской стороны проведут проведут Жири Аберле и Птиер Сведберг

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 14 августа  планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск на территории села Новоивановка Гедабекского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Птиер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Евгений Шаров.

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