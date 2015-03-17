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    ​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 18 марта планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Саймон Тиллер и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, полевые помощники Евгений Шаров и Жири Аберле.

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