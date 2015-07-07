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    ​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 8 июля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск вблизи села Ашаги Вейселли Ходжавендского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Жири Аберле. 

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