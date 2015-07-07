​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 8 июля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск вблизи села Ашаги Вейселли Ходжавендского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Питер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Жири Аберле.