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    ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг состоится 25 августа около села Мязям Газахского района

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 августа планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Мязям Газахского района. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ  Саймон Тиллер и Евгений Шаров.

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