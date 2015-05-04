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    ​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

    Планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск влизи села Гапанлы

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 мая планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Гапанлы Тертерского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Жири Аберле и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Евгений Шаров и Саймон Тиллер.

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