​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 мая планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Гапанлы Тертерского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Жири Аберле и Питер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Евгений Шаров и Саймон Тиллер.