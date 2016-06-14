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    ​ОБСЕ не участвует в подготовке саммита по Нагорному Карабаху

    Кремль подтвердил, что ведется подготовка к трехстороннему саммиту

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не участвует в подготовке трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщила Наташа Раджакович, исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с прессой ОБСЕ.

    Она воздержалась от каких-либо комментариев и не ответила на вопрос о возможной дате проведения встречи.

    "ОБСЕ не вовлечена в организацию саммита по Нагорному Карабаху в Санкт-Петербурге и мы не можем его комментировать", - сказала она, добавив:

    "Насколько мы знаем, он созывается по инициативе РФ. Вы должны таким образом адресовать свои вопросы российским властям".

    Кремль подтвердил 10 июня, что ведется подготовка к трехстороннему саммиту по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Саммит может состояться в Санкт- Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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