​Обнародованы подробности перехода армянского военнослужащего на азербайджанскую сторону - ВИДЕО

Баку. 23 марта. REPORT/ Армянский военнослужащий добровольно перешел на азербайджанскую сторону. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

Согласно первоначальным сведениям, днем 22 марта военнослужащий Вооруженных сил Армении, Андраник Араратович Григорян, родившийся в Ходжавендском районе в 1991 году, покинул военную часть, где он служил по контракту, и добровольно и сдался азербайджанской стороне.

Перешедший линию соприкосновения войск военнослужащий был задержан нашими военнослужащими.

При первом допросе Андраник Григорян рассказала: "Я, Андраник Араратович Григорян, родился в 1991 году в Мартунинском районе. 22 марта 2015 года я добровольно перешел на азербайджанскую сторону. Этому есть очень простое объяснение. Я не хочу бессмысленно погибнуть.

Не только я перешел линию фронта. Вместе со мной это пытался сделать еще один человек. Я оказался проворнее. Бросил оружие и перешел на вашу сторону. О его судьбе мне ничего неизвестно. Предполагаю, что его уже нет в живых.

Сколько бы армянская власть ни пыталась скрыть от народа событие 19 марта, об этом уже все знают. Во время бессмысленно организованной диверсии более 20 человек погибло, десятки ранено. Из-за нехватки солдат, на постах размещают гражданских лиц.

Я не захотел стать очередной жертвой их грязных игр. Мне надоели невыносимые условия в Карабахе, отсутствие дисциплины в воинских частях, недостаток оружия и боеприпасов, еды и лекарств, конфликт между местными армянами и армянами Армении, плохое отношение офицеров к солдатам и прапорщикам. На той стороне осталось еще много человек, которым надоело так жить и которые тоже хотели бы перейти на вашу сторону.

Однако они не решаются это сделать, потому что не знают, что их ожидает. Я тоже долго размышлял перед тем как сделать этот шаг и пришел к выводу, что лучше перейти на эту сторону, чем остаться там и ждать смерти. В противовес ожидаемому, меня здесь нормально встретили и досыта накормили. Я хочу обратиться к моим товарищам, которые вынужденно держат в руках оружие, и сказать что азербайджанцы вовсе не такие, каким годами представляет их нам наша преступная власть. Пока не поздно, сделайте то же самое, что и я".

В настоящее время с охраняемым в целях безопасности А.Григоряном обращаются в рамках общепринятых норм по правам человека.