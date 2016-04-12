Армянская сторона: 75 военнослужащих погибли, 122 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, в ходе продолжающихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев армянская сторона потеряла 75 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на PanARMENIAN.Net, в ходе боевых действий убиты 75 армянских военнослужащих, ранены 122 человека, 1 военнослужащий числится пропавшим без вести.

***14:33

Министерство обороны Армении обнародовало имена еще 7 военнослужащих, обезвреженных азербайджанскими солдатами в результате нарушения 2-5 апреля режима прекращения огня на линии соприкосновения войск на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на своей странице в facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцурун Ованесян перечислил их имена. Это - полковник Алексан Аракелян 1982 г.р., сержант Адам Саакян 1996 г.р., рядовые - Норик Саргсян 1996 г.р., Борис Озманян 1996 г.р., Жора Есаян 1996 г.р., Азат Симонян 1996 г.р., Артур Геворкян 1997 г.р.

Отметим, что 8 апреля А. Ованесян распространил информацию об обезвреживании на линии соприкосновения войск 44 военнослужащих.

По мнению экспертов, чтобы скрыть от общественности точную статистику потерь, минобороны Армении не разглашает их точное количество и имена. Армянская сторона приводит данные, затягивая время.