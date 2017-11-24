Обнародовано число азербайджанок, пропавших без вести в ходе нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Судьба пропавших без вести азербайджанок меня очень беспокоит и я призываю все международные организации уделить особое внимание этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая на мероприятии, посвященном международной кампании по предотвращению насилия против женщин.

По ее словам, во время нагорно-карабахского конфликта пропали без вести 265 азербайджанских женщин, 98 женщин в настоящее время находятся в заложницах.

Х.Гусейнова отметила, что очень важно привлечение к малому и среднему предпринимательству малоимущих женщин с ограниченными возможностями здоровья, беженцев и вынужденных переселенцев, получение ими различных профессий: "Есть необходимость в создании более эффективных механизмов борьбы против гендерного насилия".

Х.Гусейнова сообщила, что в уполномочивании женщин и девушек, а также в области борьбы с гендерным насилием проделана большая работа: "Но нам предстоит сделать еще многое. Мы все должны чувствовать ответственность за факты насилия".