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    Обнародовано число азербайджанок, пропавших без вести в ходе нагорно-карабахского конфликта

    265 азербайджанских женщин пропали без вести, 98 женщин в настоящее время находятся в заложницах© Report/ Elshan Baba

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Судьба пропавших без вести азербайджанок меня очень беспокоит и я призываю все международные организации уделить особое внимание этому вопросу".

    Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая на мероприятии, посвященном международной кампании по предотвращению насилия против женщин.

    По ее словам, во время нагорно-карабахского конфликта пропали без вести 265 азербайджанских женщин, 98 женщин в настоящее время находятся в заложницах.

    Х.Гусейнова отметила, что очень важно привлечение к малому и среднему предпринимательству малоимущих женщин с ограниченными возможностями здоровья, беженцев и вынужденных переселенцев, получение ими различных профессий: "Есть необходимость в создании более эффективных механизмов борьбы против гендерного насилия".

    Х.Гусейнова сообщила, что в уполномочивании женщин и девушек, а также в области борьбы с гендерным насилием проделана большая работа: "Но нам предстоит сделать еще многое. Мы все должны чувствовать ответственность за факты насилия".

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