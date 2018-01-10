 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована дата заседания Подкомитета ПАСЕ по конфликтам

    На заседании будут обсуждены вопросы, связанные с Приднестровским конфликтом

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ 16 января в Париже состоится заседание Подкомитета по конфликтам между странами-членами Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, на заседании будет обсужден вопрос, связанный с приднестровским конфликтом.

    Некоторое время назад председатель комитета Штефан Шеннак заявил в интервью Report, что в обсуждениях в рамках Подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта пока возник перерыв. По его словам, перерыв связан с истечением срока полномочий содокладчика Мониторингового Комитета ПАСЕ по Армении, депутата от Великобритании Алана Меале: "Его миссия при ПАСЕ завершилась в конце прошлого года. Обсуждения в рамках Подкомитета в направлении решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем начнутся в начале года, сразу после избрания нового содокладчика по Армении".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi