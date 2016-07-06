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    Обама в разговоре с Путиным дал высокую оценку усилиям России по Карабаху

    Стороны договорились продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении​

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама дал высокую оценку предпринятым Россией усилиям по карабахскому урегулированию. Об этом было заявлено в ходе телефонной беседы президентов США и России – Барака Обамы и Владимира Путина. 

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялася по инициативе российской стороны.

    Глава российского государства проинформировал американского коллегу как главу страны – сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по карабахскому урегулированию об итогах состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном.

    Путин подчеркнул, что при организации переговоров Россия исходила из необходимости содействия скорейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта и созданию условий для продвижения мирного процесса. Стороны договорились продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении.

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